В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей

В Красноярске произошла массовая авария с участием 10 машин

Грузовик «Урал» столкнулся с девятью автомобилями на улице Высотной в Красноярске. По предварительным данным, водитель большегруза допустил столкновение с 9 машинами.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Красноярского края