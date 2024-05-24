В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
В Красноярске произошла массовая авария с участием 10 машин
Грузовик «Урал» столкнулся с девятью автомобилями на улице Высотной в Красноярске. По предварительным данным, водитель большегруза допустил столкновение с 9 машинами.
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый японский кроссовер, цена которого поражает.
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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Красноярского края
Фото:МВД Медиа
24.05.2024
Фото:МВД Медиа
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