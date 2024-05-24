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Мотопатруль
24 мая
Порядок на улицах Москвы будет контролировать мотопатруль
Глава Дептранса Ликсутов: дорожная полиция...
Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»
24 мая
Фестиваль «Московский спорт Картсим ФЕСТ 2024» вновь прошел в «параллельных реальностях»
19 мая фестиваль фиджитал-гонок объединил...
В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
24 мая
В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей
В Красноярске произошла массовая авария с...

В Красноярске водитель грузовика «Урал» протаранил 9 автомобилей

В Красноярске произошла массовая авария с участием 10 машин

Грузовик «Урал» столкнулся с девятью автомобилями на улице Высотной в Красноярске. По предварительным данным, водитель большегруза допустил столкновение с 9 машинами.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Красноярского края

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
24.05.2024
Фото:МВД Медиа
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