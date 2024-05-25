Появились первые фото абсолютно нового Tank 800

Опубликованы первые фото салона, подкапотного пространства и подвески Tank 800

Tank 800 от китайского автогиганта Great Wall Motor уже успели сравнить с легендарным Rolls-Royce Cullinan, причем не только по уровню премиальности, но и по габаритам.

Tank 800 станет самым большим внедорожником в линейке Great Wall. По неофициальным данным, он будет иметь длину около 5,5 метров и сможет вместить до 7 пассажиров в роскошном трехрядном салоне. Первые живые фото интерьера демонстрируют высококлассную отделку и обилие новейших технологий.

Tank 800

Под капотом ожидается появление топового бензинового турбомотора или гибридной силовой установки. Независимо от типа двигателя, Tank 800 должен обеспечить выдающуюся проходимость благодаря мощной трансмиссии и пневмоподвеске с возможностью регулировки клиренса.

По стилю новинка напоминает Tank 500, но выглядит еще более брутально и внушительно. При этом примечательно, что Tank 800 сохранил традиционные дверные ручки вместо полностью убирающихся в кузов, как у многих конкурентов.

Интерьер Tank 800

Выход Tank 800 первоначально был запланирован на конец 2024 года, но, по последним данным, премьера состоится раньше.

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Источник: CarNewsChina