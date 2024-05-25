На заправках будущего в бак будет литься совсем другой бензин

Мате Римак предложил строить АЗС с синтетическим топливом для владельцев Bugatti

Глава Bugatti Мате Римак выступил с сенсационным заявлением на саммите FT Future of the Car в Лондоне. Он уверен, что бензиновые двигатели не уйдут в небытие после 2035 года.

По словам Римака, следующий гиперкар Bugatti, преемник Chiron, будет оснащен гибридным двигателем V16. Это говорит о том, что компания не собирается полностью отказываться от бензиновых двигателей.

Римак считает, что новые нормы Euro 7 не запрещают полностью бензиновые двигатели, но могут предусматривать штрафы. Чтобы решить эту проблему, он предложил создать станции заправки синтетическим топливом. Это экологичный вариант, который позволит владельцам Bugatti наслаждаться ревом бензиновых моторов с минимальным воздействием на окружающую среду.

Bugatti, основанная в 1909 году Этторе Бугатти, претерпела множество трансформаций на протяжении своей истории. Сегодня бренд принадлежит Volkswagen Group и известен производством эксклюзивных гиперкаров.

Римак подчеркнул, что малые автопроизводители, такие как Bugatti, имеют большую свободу в соблюдении экологических норм. Они могут позволить себе внедрять инновационные решения и создавать автомобили, которые соответствуют их уникальной ДНК.

Римак обещает, что будущие модели Bugatti будут значительно улучшены по сравнению с Chiron. Новый суперкар, который будет представлен 20 июня в Мольсхайме (Франция), будет иметь совершенно оригинальный дизайн, не имеющий общих деталей со своим предшественником.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: SpeedMe