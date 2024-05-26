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Надежный мотор и рама: в Россию приехали хорошие внедорожники дешевле Prado

В Россию привезли рамные внедорожники Mitsubishi Montero Sport за 6,2 млн рублей

На отечественный рынок поступили внедорожники Mitsubishi Montero Sport в топовой модификации. Главное отличие этой версии – мощный 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 216 л. с.

Этот силовой агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD-II. Благодаря такой трансмиссии автомобиль уверенно чувствует себя как на городских улицах, так и на бездорожье.

Mitsubishi Montero Sport
Mitsubishi Montero Sport
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Стоимость Mitsubishi Montero Sport в топовой версии составляет 6,2 миллиона рублей. Раньше внедорожник можно было приобрести и за 5 миллионов рублей, но сейчас в Россию поставляется только старшая комплектация.

Несмотря на относительно высокую цену, Mitsubishi Montero Sport остается гораздо более доступным вариантом, чем новый Toyota Land Cruiser Prado 150. Цены на него стартуют с 6,44 миллиона рублей и достигают 11,59 миллиона рублей.

Салон Mitsubishi Montero Sport
Салон Mitsubishi Montero Sport

В ближайшем будущем ожидается поступление в продажу версий Montero Sport с дизельными двигателями. Они должны быть еще более экономичными и при этом сохранять высокие внедорожные качества.

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mitsubishi
26.05.2024
Фото:Mitsubishi
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