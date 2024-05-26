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Skoda впервые показала свой новейший кроссовер Elroq

Skoda опубликовала первое изображение передней части будущего кроссовера Elroq

Skoda представила официальное изображение своего нового электрического кроссовера Elroq, демонстрирующее смелый и футуристический дизайн. Этот компактный автомобиль, сопоставимый по размерам с Skoda Karoq, станет первой моделью чешского автопроизводителя, воплощающей новую философию дизайна «Modern Solid».

Ключевым элементом новой концепции является Tech-Deck – более плоская и широкая версия легендарной решетки Skoda, которая впервые дебютировала на концептуальном автомобиле Vision 7S 2022 года. Еще одной отличительной чертой является логотип бренда, выгравированный буквами на переднем краю капота, подобно моделям Range Rover.

Skodа Elroq
Skodа Elroq
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Skoda Elroq базируется на модульной платформе MEB концерна Volkswagen, что означает его исключительно электрическую природу. Платформа позволяет разместить двухмоторный полный привод, обеспечивая впечатляющие ходовые качества.

Длина Elroq составляет 4500 мм, что делает его сопоставимым по размерам с бензиновым Skoda Karoq, выпускаемым в Европе с 2017 года. Ожидается, что просторный салон Elroq порадует водителей и пассажиров комфортом и функциональностью.

Elroq является частью масштабной стратегии Skoda по выпуску новых электромобилей. К концу 2026 года компания планирует представить не менее шести новых моделей с нулевым уровнем выбросов.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1
26.05.2024
Фото:Carscoops
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