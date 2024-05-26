Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля
Внешность автомобиля, как и человека, может многое поведать о его владельце. По мнению врача-психотерапевта Евгения Фомина, экстерьер машины отражает глубинные черты характера водителя.
Цвет автомобиля
Белый и черный – желание не выделяться, солидность.
Яркие оттенки – экстравертность, желание быть замеченным, привлечь внимание.
Молодые водители чаще отдают предпочтение машинам броских цветов, демонстрируя тем самым свое желание быть лучше других.
Чистота автомобиля
Блестящая чистота – пунктуальность, скрупулезность, соблюдение порядка.
Небрежное отношение к внешнему виду – практичность, невнимание к чужому мнению.
Тонировка стекол
Тонировка, особенно глухая, часто интерпретируется как признак крутизны. Однако, с точки зрения психологии, она выдает агрессивные наклонности владельца.
По мнению доктора Фомина, глухая тонировка – это вызов обществу, демонстрация готовности к конфликту. Водители с такими машинами словно говорят: «Мы не боимся нарушать правила, мы выше условностей».
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Источник: Газета.Ru