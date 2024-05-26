#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля
26 мая
Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля
Психотерапевт Фомин: глухая тонировка говорит...
Тизер Skodа Elroq
26 мая
Skoda впервые показала свой новейший кроссовер Elroq
Skoda опубликовала первое изображение передней...
Салон Mitsubishi Montero Sport
26 мая
Надежный мотор и рама: в Россию приехали хорошие внедорожники дешевле Prado
В Россию привезли рамные внедорожники...

Психотерапевт рассказал, что говорит о водителе глухая тонировка его автомобиля

Психотерапевт Фомин: глухая тонировка говорит об агрессивности водителя

Внешность автомобиля, как и человека, может многое поведать о его владельце. По мнению врача-психотерапевта Евгения Фомина, экстерьер машины отражает глубинные черты характера водителя.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Цвет автомобиля

Белый и черный – желание не выделяться, солидность.

Яркие оттенки – экстравертность, желание быть замеченным, привлечь внимание.

Лада Ларгус – теперь из Ижевска. Что изменил перезапуск?

Молодые водители чаще отдают предпочтение машинам броских цветов, демонстрируя тем самым свое желание быть лучше других.

Чистота автомобиля

Блестящая чистота – пунктуальность, скрупулезность, соблюдение порядка.

Небрежное отношение к внешнему виду – практичность, невнимание к чужому мнению.

Тонировка стекол

Тонировка, особенно глухая, часто интерпретируется как признак крутизны. Однако, с точки зрения психологии, она выдает агрессивные наклонности владельца.

По мнению доктора Фомина, глухая тонировка – это вызов обществу, демонстрация готовности к конфликту. Водители с такими машинами словно говорят: «Мы не боимся нарушать правила, мы выше условностей».

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
26.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0