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С какой скоростью надо ехать, чтобы камера вас не заметила? Отвечает эксперт из ГИБДД

Представитель ГИБДД развеял распространённые мифы о работе дорожных камер

Водители, склонные к несоблюдению правил дорожного движения, часто ищут способы избежать наказания, в том числе недочеты в работе камер фиксации нарушений. Представитель ГИБДД развеял некоторые распространенные мифы о функционировании этих устройств.

Миф 1: Камеры не могут зафиксировать превышение скорости на очень высокой скорости

Согласно разъяснениям специалиста ГИБДД, такой миф действительно существует. И даже теоретически работает. Даже в технических требованиях к комплексам видеофиксации прописан параметр предельной скорости. Для современных устройств она составляет 350 км/ч. Однако эта скорость недостижима для обычных легковых автомобилей на дорогах общего пользования.

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Миф 2: Ночью камеры не выписывают штрафы

Это утверждение справедливо только для устаревших комплексов фото- и видеофиксации. Современные устройства оснащены инфракрасными прожекторами, благодаря которым они могут распознавать нарушения как в дневное, так и в ночное время суток.

Миф 3: Автомобили, припаркованные на «вафельной» разметке после запрещающего сигнала светофора, не штрафуются

Это мнение также является мифом. Камеры фиксации нарушений фиксируют пересечение остановки, обозначенной «вафельной» разметкой, независимо от времени суток. Водителю, остановившемуся на этой разметке после красного сигнала светофора, будет выписан штраф.

Кроме развеянных мифов, представитель ГИБДД отметил следующие важные особенности работы камер фиксации нарушений. В местах установки камер можно узнать с помощью навигационных приложений. Камеры способны фиксировать даже минимальные превышения скорости. Помимо инфракрасных прожекторов, современные устройства могут быть оснащены и другими передовыми технологиями, такими как распознавание лиц и государственных номеров.

Источник: Quto

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За РулемЛежнин Роман
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Количество просмотров 4
26.05.2024
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