Один из самых надежных внедорожников в истории появился на российском рынке

Частные дилеры привезли в Россию Toyota Sequoia по цене 9,85 млн рублей

На популярном классифайде в России стоимость Toyota Sequoia на заказ начинается от 9 850 000 рублей. По информации портала «Автоновости дня», самые выгодные предложения представлены в основном из Владивостока. Специализирующиеся на импорте автомобилей компании предлагают новые Toyota Sequoia третьего поколения 2024 года выпуска по сниженной цене.

Например, одна из владивостокских фирм готова доставить такой внедорожник за 9 850 000 рублей. Другая компания предлагает несколько моделей Sequoia, включая версию Capstone, по цене от 10 270 000 до 11 500 000 рублей с учетом утильсбора и дополнительных расходов.

Toyota Sequoia

Оснащение отличается в зависимости от комплектации. Версия Capstone стандартно оснащается полностью светодиодной оптикой, кожаным четырехспицевым мультифункциональным рулем, кожаным салоном, цифровой приборной панелью, большим сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса, панорамной крышей, многозонным климат-контролем и множеством электронных ассистентов водителя.

Интерьер Toyota Sequoia

Технические характеристики всех Toyota Sequoia идентичны. Под капотом у них расположена гибридная силовая установка i-Force Max мощностью 437 л. с., состоящая из 3,5-литрового бензинового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и электромотора. В паре с силовой установкой работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть как полным, так и задним.

По данным экспертного рейтинга HotCars, этот крупногабаритный SUV входит в число лидеров в своей категории по показателям надежности.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня