#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Любителей «играть в шашечки» на трассах сурово накажут: готов законопроект
28 мая
Любителей «играть в шашечки» на трассах сурово накажут: готов законопроект
В Правительстве поддержали инициативу с...
Kia Carens
28 мая
Этот 160-сильный кроссвэн от Kia с 7-ступенчатым роботом стоит дешевле Cerato
В Узбекистане стартовали продажи кроссвэна Kia...
Что будет, если в Ладу залить не АИ-95, а другой бензин — объясняем
28 мая
Что будет, если в Ладу залить не АИ-95, а другой бензин — объясняем
Российским водителям рассказали, какой бензин...

Крыша со звездным небом и другие опции: представлен аналог Toyota Alphard

В Китае состоялся анонс старта продаж 4-местной версии минивэна Voyah Dreamer

Компания Voyah сообщила, что минивэн Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024 будет официально представлен 1 июня во время автосалона в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Он получит четырехместную компоновку.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Сейчас модель Voyah Dreamer Private Customized 2022 года стоит от 88 300 долларов. Цена новой версии пока не сообщалась.

Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024
Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

Voyah Dreamer Private Customized Edition основан на модели Voyah Dreamer 2024 г. в. У новинки двухцветный кузов и большая решетка радиатора. Новый автомобиль также будет поддерживать персонализированные опции, среди которых панорамная крыша с функцией «звёздное небо».

Сзади у автомобиля будут располагаться два независимых сиденья авиационного класса, оснащенных подголовником. Новинка получит холодильник, выдвижной большой развлекательный экран и выдвижные динамики.

Характеристики силовой установки не раскрываются.

Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024
Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: carnewschina.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
28.05.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0