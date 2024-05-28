Крыша со звездным небом и другие опции: представлен аналог Toyota Alphard

В Китае состоялся анонс старта продаж 4-местной версии минивэна Voyah Dreamer

Компания Voyah сообщила, что минивэн Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024 будет официально представлен 1 июня во время автосалона в районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао. Он получит четырехместную компоновку.

Сейчас модель Voyah Dreamer Private Customized 2022 года стоит от 88 300 долларов. Цена новой версии пока не сообщалась.

Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024

Voyah Dreamer Private Customized Edition основан на модели Voyah Dreamer 2024 г. в. У новинки двухцветный кузов и большая решетка радиатора. Новый автомобиль также будет поддерживать персонализированные опции, среди которых панорамная крыша с функцией «звёздное небо».

Сзади у автомобиля будут располагаться два независимых сиденья авиационного класса, оснащенных подголовником. Новинка получит холодильник, выдвижной большой развлекательный экран и выдвижные динамики.

Характеристики силовой установки не раскрываются.

Voyah Dreamer Private Customized Edition 2024

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Источник: carnewschina.com