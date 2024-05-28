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Выпуск одного из самых популярных автомобилей у россиян удвоят

АВТОВАЗ в 2024 году увеличит производство LADA Vesta в 2 раза

В текущем году АВТОВАЗ намерен увеличить объем выпуска флагманской LADA Vesta NG практически вдвое, до 150 тыс. единиц. В 2023 году было произведено 75,1 тыс. таких машин, что составило около 20% от общего объема производства LADA, информирует пресс-служба правительства Самарской области.

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По итогам четырех месяцев текущего года в РФ реализовали 36 976 новых машин LADA Vesta. А с января по апрель 2023 года было продано лишь 1418 этих машин.

Lada Vesta
Lada Vesta

Это кроссовер или внедорожник? Тест китайского полноприводника

В феврале текущего года АВТОВАЗ начал серийное производство автомобилей LADA Vesta с новым силовым агрегатом – модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и АКП. Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
28.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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