Появилась еще одна достойная и недорогая альтернатива Lada Vesta

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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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В России стартовали официальные продажи седанов MG5 по цене от 2 млн рублей

В РФ открылись официальные продажи седанов MG5, информирует пресс-служба представителя бренда «Мир-Дистрибьютор». Уже завершен процесс получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на этот автомобиль.

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Длина модели равна 4601 мм при колесной базе 2680 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 114 л.с. и механической или 9-ступенчатой АКП. У автомобиля вместительный багажник, объем которого составляет 512 л.

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В РФ седан предлагается в трех комплектациях: Comfort MT, Comfort CVT, Deluxe CVT. В зависимости от комплектации модель получит следующие опции: датчик давления в шинах, 6 подушек безопасности, задний парктроник, камеры с обзором на 360 градусов, сиденья с электрической регулировкой и прочее.

Стоимость седана в базе с учетом маркетинговых акций составит 2 млн рублей. На MG5 распространяется гарантия сроком 3 года или 100 тыс. километров пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:MG
29.05.2024
Фото:MG
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