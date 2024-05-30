Добротный мотор, надежная АКП, 4х4, хорошее оснащение – «царь-кроссовер» за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Kia Sorento Prime с пробегом

Взяв за точку отсчета восьмилетний Toyota RAV4, цена которого в любом оснащении никак не опустится ниже 2-3 млн рублей, эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев предлагает поразмышлять на тему, а чем довольно переоцененный «рафик» можно заменить? Если не лежит душа к новым кроссоверам из Китая, есть смысл взглянуть на подержанные иномарки размером больше и/или классом выше, чем RAV4.

Kia Sorento Prime III

Понятное дело, надо учитывать тонкости: крупные машины дороже содержать и далеко не все обладают надежностью Тойоты. Но вот один из привлекательных вариантов – Kia Sorento Prime III с длиной кузова аж 4800 мм. Клиренс чуть меньше, багажник больше, чем у RAV4 – 660 против 577 л. Полноприводных машин на рынке большинство. В активе – добротные моторы и благополучные шестиступенчатые гидроавтоматы.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Дизель D4HB 2.2 (200 л.с.) на вторичке встречается чаще, чем бензиновые агрегаты. Ресурс его огромен, но, возможно, бензиновый – рациональнее. Дизель сам по себе не особо ломкий, но сложный, очень требовательный к качеству топлива и пожирает масло литрами.

Атмосферник G4KJ 2.4 (188 л.с.) имеет масляные форсунки, и проблема задиров заметно смягчена. Поменяли и конструкцию вкладышей. Стопроцентной гарантии от поломок нет, но, в принципе, подавляющее большинство моторов спокойно уезжает за 250 тысяч км. Хотя на полпути, скорее всего, придется побороть нагар – впрыск-то прямой.

Тем, кому нужна динамика, можно обратить внимание на V6 3.3 (250 л.с.) Основной его недостаток – склонность к залеганию колец, с соответствующим угаром масла. Зато впрыск распределенный и с ресурсом полный порядок.

По оснащению Sorento не хуже RAV4. По общей надежности немного уступает, выявлен быстрый износ расходников тормозной системы и некоторые другие болячки, но жить с ними можно.

Kia Sorento Prime III

Цены – от 2 млн за машины 2015 года. Если немного доплатить, можно взять экземпляр помоложе и с пробегом менее 100 тысяч км.

Не устраивает Sorento Prime? Советуем рассмотреть все альтернативы Тойоте RAV4 – в новой статье «За рулем»!