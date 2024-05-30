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Chery Arrizo 8
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У бизнес-седана Chery Arrizo 8 появилась доступная версия в России
В России стартовали продажи новой версии седана...

У бизнес-седана Chery Arrizo 8 появилась доступная версия в России

В России стартовали продажи новой версии седана Chery Arrizo 8 за 2,6 млн рублей

Китайский концерн Chery объявил о начале продаж в РФ седана Arrizo 8 в новой дополнительной комплектации. Наряду с более дорогими комплектациями Prestige и Ultimate (SE) прибавилась комплектация Comfort. В компании пояснили, что цена автомобиля D-класса с учетом всех выгод по действующим программам у официальных дилеров стартует от 2 600 000 рублей.

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В комплектации Comfort у машины менее мощный двигатель (1,6-литровый бензиновый турбированный, 150 л.с., 275 Нм), роботизированная 7-ступенчатая коробка передач DCT. Автомобиль разгоняется до «сотни» за 9,8 сек. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Машина может ездить на АИ92 и расходует на каждые 100 км в режиме трасс 6,1 литра, в комбинированном режиме 7.5 литров. В городском режиме расход топлива равен 9.9 литров на 100 км.

У автомобиля 17-дюймовые литые диски, 6 динамиков. Среди особенностей седана Arrizo 8 в бюджетной комплектации отсутствие панорамной крыши и меньшее количество сервисов, помогающих водителю.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Chery

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Chery
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