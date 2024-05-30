Nissan запретила водить некоторые свои машины из-за угрозы для жизни

Nissan запретила эксплуатировать Infiniti и Pathfinder из-за угрозы безопасности

Автопроизводитель Nissan запретил эксплуатацию своих машин Sentra (2002-2006 годов выпуска), Pathfinder (2002-2004) и Infiniti QX4 (2002-2003) из-за угрозы безопасности. В сообщении производителя уточняется, что в США отзыву подлежат около 84 тыс. авто.

Причиной отзыва послужили подушки безопасности Takata, которая прежде была их крупнейшим поставщиком для мировых производителей. В последние несколько лет с ними был связан целый ряд несчастных случаев. Пиропатрон в этих подушках со временем выходит из строя и может неконтролируемо разорваться.

Infiniti QX4

Nissan Pathfinder

Nissan Sentra

В японской компании пояснили, что владельцам указанных моделей нужно посетить официальный сервисный центр.

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Источник: Asia.nikkei.com