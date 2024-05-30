#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что делать, если вас сбил электросамокат — объясняет автоюрист
30 мая
Что делать, если вас сбил электросамокат — объясняет автоюрист
Юрист Воропаев объяснил, почему при ДТП с...
Альтернативой премиум-авто из Европы россияне назвали этот бренд из Китая
30 мая
Альтернативой премиум-авто из Европы россияне назвали этот бренд из Китая
«Автостат»: почти 60% россиян считают авто из...
JAC М4
30 мая
Большой салон, простая конструкция, 190 л.с. — большой минивэн за 2,5 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о недорогом...

Nissan запретила водить некоторые свои машины из-за угрозы для жизни

Nissan запретила эксплуатировать Infiniti и Pathfinder из-за угрозы безопасности

Автопроизводитель Nissan запретил эксплуатацию своих машин Sentra (2002-2006 годов выпуска), Pathfinder (2002-2004) и Infiniti QX4 (2002-2003) из-за угрозы безопасности. В сообщении производителя уточняется, что в США отзыву подлежат около 84 тыс. авто.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Причиной отзыва послужили подушки безопасности Takata, которая прежде была их крупнейшим поставщиком для мировых производителей. В последние несколько лет с ними был связан целый ряд несчастных случаев. Пиропатрон в этих подушках со временем выходит из строя и может неконтролируемо разорваться.

Infiniti QX4
Infiniti QX4
Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder
Nissan Sentra
Nissan Sentra

421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

В японской компании пояснили, что владельцам указанных моделей нужно посетить официальный сервисный центр.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Asia.nikkei.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Nissan
30.05.2024
Фото:Unsplash | Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0