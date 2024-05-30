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АВТОВАЗ отобрал у китайских брендов лидерство по выручке с продаж
Автостат Инфо: в апреле Lada стала лидером по...

АВТОВАЗ отобрал у китайских брендов лидерство по выручке с продаж

Автостат Инфо: в апреле Lada стала лидером по выручке от реализации новых авто

В апреле 2024 году лидером по выручке от реализации новых легковушек стал бренд Lada – АВТОВАЗ заработал на нем 51,3 млрд рублей. Заметим, что еще в феврале лидер был другой: тогда российские дилеры Geely наторговали на 44,52 млрд рублей, а Lada с результатом 34,03 млрд была лишь второй.

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Теперь же лидерство отечественной марки выглядит безоговорочным. В Топ-5 лучших по выручке с продаж моделей – сразу три Лады. В апреле рейтинг возглавила Веста, с продажи которой дилеры выручили 20,6 млрд рублей. Второе место у Гранты — 19,3 млрд рублей, а замыкает пятерку Нива (видимо, как семейство из двух моделей) с показателем 11,3 млрд рублей. Также в первой «пятерке» – Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Если вернуться к сравнению с февралем, то рейтинг самых прибыльных моделей тогда тоже была совершенно другим: возглавляли его Geely Monjaro и Haval Jolion, а Lada Granta была лишь на третьем месте.

Всего же на покупку новых легковых автомобилей в апреле 2024 года россияне потратили 413,3 млрд рублей. В марте было несколько больше – 477 млрд рублей.

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
30.05.2024
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