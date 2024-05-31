Известная марка, рекордные простор и комфорт – отличный кроссовер за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Nissan Pathfinder с пробегом

Подержанная Toyota RAV4 – переоцененный автомобиль, считает эксперт «За рулем» Юрий Тимкин и предлагает рассмотреть альтернативные варианты. 2-3 миллиона, что просят за «рафик», вполне хватит на кроссовер классом повыше и размером побольше. Конечно, к выбору стоит подойти с осторожностью: редко кто может похвастаться надежностью Тойоты, да и в содержании крупные машины дороже...

Nissan Pathfinder IV

Один из целесообразных вариантов – Nissan Pathfinder IV, считает эксперт. Длина кузова – аж 5042 мм, клиренс – 200 мм, багажник свыше – 400 л. Салон – семиместный. Привод – только полный. За 2 млн отдают 8-9-летие автомобили, попадаются и с пробегом меньше 150 тысяч км.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Недостаток кроссовера – единственно возможная комбинация простого и живучего атмосферника VQ35DE V6 3.5 (249 л.с.) с сомнительным вариатором Jatco JF017E. Такое же сочетание, кстати, у Murano второго поколения, и он тоже доступен за 2-2,5 млн рублей.

С другой стороны, ведь RAV4 успешно продают и покупают при пробегах 150 тысяч км. А свыше половины RAV4 четвертого поколения – с гораздо более хлипким вариатором, для которого эти 150 тысяч км, зачастую, – предел.

Ниссановский JF017E модификации RE0F10G отличается принципиально иной конструкцией: вместо толкающего ремня применена тянущая цепь, что более прочно и долговечно. Она, конечно, не делает CVT неубиваемым, но на 200-220 тысяч км действительно можно рассчитывать.

По крутящему моменту при столь объемном моторе большого запаса нет. Так что Pathfinder лучше не напрягать пробуксовками и тасканием прицепа. Зато у него весьма жизнестойкая муфта подключения задней оси.

Подвеска немного рыхлая, подшипники не лучшим образом переносят наши дороги. Многовато мелких болячек. В остальном к машине трудно придраться – за эти деньги чуть ли не рекордные показатели простора и комфорта.

Nissan Pathfinder IV

А какие еще есть варианты, если не хочется переплачивать за видавший виды RAV4? Давайте изучим весь список!