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Недорогой, надежный и экономичный семейный «японец» приехал в РФ: известна цена

Дилеры привезли в Россию 7-местные Toyota Veloz по цене от 3 млн рублей

В России поступил в продажу 7-местный компактвэн Toyota Veloz по цене от 3,034 млн рублей. За такую стоимость этот автомобиль продает дилер из Москвы, соответствующее объявление есть на одном из популярных сайтов объявлений. Чуть дороже, за 3 200 000 рублей, новый Veloz готовы привезти из Казахстана.

Чуть дороже, за 3 200 000 рублей, новый Veloz готовы привезти из Казахстана.

Toyota Veloz
Toyota Veloz
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421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

Комплектация автомобилей богатая. В числе опций входит двухзонный климат-контроль, литые колесные диски, мультифункциональный руль, комбинированная отделка сидений из кожи и замши, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном и прочее.

Toyota Veloz оснащена 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 106 л.с., бесступенчатым вариатором и передним приводом. Заявленный производителем расход горючего составляет от 5 до 7 литров на 100 км.

Интерьер Toyota Veloz
Интерьер Toyota Veloz

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
30.05.2024
Фото:Toyota
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