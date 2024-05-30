Недорогой, надежный и экономичный семейный «японец» приехал в РФ: известна цена
В России поступил в продажу 7-местный компактвэн Toyota Veloz по цене от 3,034 млн рублей. За такую стоимость этот автомобиль продает дилер из Москвы, соответствующее объявление есть на одном из популярных сайтов объявлений. Чуть дороже, за 3 200 000 рублей, новый Veloz готовы привезти из Казахстана.
Чуть дороже, за 3 200 000 рублей, новый Veloz готовы привезти из Казахстана.
Комплектация автомобилей богатая. В числе опций входит двухзонный климат-контроль, литые колесные диски, мультифункциональный руль, комбинированная отделка сидений из кожи и замши, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном и прочее.
Toyota Veloz оснащена 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 106 л.с., бесступенчатым вариатором и передним приводом. Заявленный производителем расход горючего составляет от 5 до 7 литров на 100 км.
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Источник: Автоновости дня