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Полный привод и 2 года гарантии: в Россию везут новые BMW 5-й серии в кузове G60

Дилеры в России раскрыли цены на новые седаны BMW 5 Series

Дилер из Москвы организовал поставку в Россию партии новых BMW 5 в кузове G60. Сколько машин в партии, неизвестно, но есть информация об оснащении и ценах.

Так, новые седаны BMW 5 серии в кузове G60 оснащены базовым 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 197 л. с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

BMW 5 Series
BMW 5 Series
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421 л. с., богатое оснащение: в РФ привезли необычный китайский кроссовер

У всех машин кожаный салон, подогрев сидений и первого, и второго ряда, панорамная крыша, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя.

Известно, что продавец дает два года гарантии на эти автомобили. Стоимость составляет примерно 13,5 млн рублей.

Интерьер BMW 5 Series
Интерьер BMW 5 Series

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:BMW
30.05.2024
Фото:BMW
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