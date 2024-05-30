Есть погибший: что известно о ДТП с самосвалом и легковушкой на ЦКАД
На ЦКАД при столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля
На 232-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) произошла авария: столкнулись грузовик и легковая машина. Уточняется, что водитель легковушки скончался.
Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительной информации, в результате аварии погиб водитель автомобиля Audi.
Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Источник: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы
Фото:МВД Медиа
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30.05.2024
Фото:МВД Медиа
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