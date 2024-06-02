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Забитая наркотиками машина вылетела с трассы в кювет (видео)

ДПС Чувашии догнала кроссовер, везший 48 кг гашиша из Ленинградской области

В Чувашской республике задержали жителя Ленинградской области, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Однажды утром одному из экипажей ДПС поступила ориентировка на машину, идущую со стороны Нижегородской области – было подозрение, что в ней могут перевозить наркотики.

Когда кроссовер остановили и проверили документы у водителя, тот внезапно заблокировал двери и рванул с места. Началась погоня на высоких скоростях, в ходе которой беглец не справился с управлением и улетел в кювет.

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«Во время осмотра иномарки в специально оборудованном тайнике, который был тщательно замаскирован, полицейские с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли более 48 килограммов гашиша и около двух килограммов кокаина», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, фигурант госпитализирован, а после выписки из больницы его ждет суд.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
02.06.2024
Фото:МВД Медиа
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