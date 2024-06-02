Названы причины появления запаха бензина в салоне машины
Если в салоне машины запахло бензином, следует проверить определенные узлы и системы, рассказал глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.
Он отметил, что среди наиболее частых причин появления запаха бензина в салоне встречается утечка в топливной системе. Это может быть следствием повреждения топливных шлангов, трубок и соединений, также причиной может послужить неисправный топливный насос.
Специалист добавил, что запах также может появиться из-за проблем с вентиляцией. Например, если салонный фильтр давно не меняли, в системе кондиционирования салона появились какие-либо поломки, либо крышка бензобака неплотно закрыта.
Также причиной запаха может стать перелив топлива на АЗС.
Борисов заметил, что если в салоне пахнет бензином, нужно обратиться в автосервис для проверки топливной системы на наличие утечек.
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Источник: Российская газета