#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Veloz
2 июня
Семейный недорогой «японец» с просторным салоном и надежным мотором появился в России
Семиместный компактвэн Toyota Veloz начали...
Интерьер GAC GS3
2 июня
Мощный мотор, просторный салон, крутой дизайн – яркий «кросс» за 2,3 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал, что собой...
Cognitive Pilot
2 июня
В России разработали полностью беспилотный трактор без кабины: что за зверь?
Серийный выпуск беспилотного трактора от...

Названы причины появления запаха бензина в салоне машины

Эксперт Борисов: запах бензина в салоне говорит об утечке в топливной системе

Если в салоне машины запахло бензином, следует проверить определенные узлы и системы, рассказал глава департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Он отметил, что среди наиболее частых причин появления запаха бензина в салоне встречается утечка в топливной системе. Это может быть следствием повреждения топливных шлангов, трубок и соединений, также причиной может послужить неисправный топливный насос.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Специалист добавил, что запах также может появиться из-за проблем с вентиляцией. Например, если салонный фильтр давно не меняли, в системе кондиционирования салона появились какие-либо поломки, либо крышка бензобака неплотно закрыта.

Также причиной запаха может стать перелив топлива на АЗС.

Борисов заметил, что если в салоне пахнет бензином, нужно обратиться в автосервис для проверки топливной системы на наличие утечек.

Ранее «За рулем» сообщал, что признанный самым надежным в мире автомобиль теперь продается в России.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 1
02.06.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0