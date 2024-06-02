Семейный недорогой «японец» с просторным салоном и надежным мотором появился в России

Семиместный компактвэн Toyota Veloz начали продавать в РФ по цене 3 млн рублей

Недавно на российском автомобильном рынке появилась новая модель от Toyota – семейный компактвэн Toyota Veloz.

Этот автомобиль представляет собой отличное сочетание надежности, простора и экономичности. Изначально созданный для семейных поездок, Toyota Veloz обещает стать идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и функциональность.

Toyota Veloz

Одним из ключевых преимуществ Toyota Veloz является ее доступная цена, которая стартует от 3 миллионов рублей. Несмотря на свою доступность, автомобиль оснащен рядом современных опций, которые делают поездки еще более приятными. В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, литые колесные диски, мультифункциональный руль, комбинированная отделка сидений из кожи и замши, а также мультимедийная система с крупным сенсорным экраном. Беспроводная зарядка для смартфона и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold добавляют еще больше удобства в повседневное использование автомобиля.

Интерьер Toyota Veloz

Toyota Veloz оснащена 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 106 л. с. В сочетании с бесступенчатым вариатором и передним приводом, этот двигатель обещает эффективное использование топлива. Заявленный расход составляет от 5 до 7 литров на 100 километров пути, что делает Toyota Veloz экономичным вариантом для ежедневных поездок в городе и за его пределами.

Интерьер Toyota Veloz

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Источник: Автонвости дня