Ваша машина полна секретов: называем функции, о которых вы могли не подозревать!

Дилер перечислил скрытые функции в автомобиле, о которых может не знать владелец

Современные автомобили – это сложные технические устройства, насыщенные различными функциями, призванными сделать поездку более комфортной и безопасной. Однако не все владельцы знают о всех возможностях своей машины. В этой статье мы расскажем о нескольких скрытых функциях, которые могут быть полезны в различных ситуациях.

Индикатор снежинки: предупреждение о скользкой дороге

Часто на приборной панели автомобиля можно увидеть индикатор в виде снежинки. Многие водители не знают, что он сигнализирует о понижении температуры воздуха и возможности образования наледи на дороге. Желтый цвет означает, что температура воздуха близка к нулю, и на дороге может быть гололед. Красный цвет указывает на более низкую температуру, а значит, вероятность образования гололеда возрастает. Отсутствие индикатора означает, что температура воздуха выше нуля, и опасности гололеда нет.

Защита от детей: блокировка задних дверей

Многие современные автомобили имеют функцию блокировки задних дверей изнутри, которая предназначена для безопасности детей. Это позволяет родителям быть уверенными, что ребенок не сможет открыть дверь во время движения или остановки автомобиля. Блокировка обычно осуществляется с помощью заводского ключа: нужно провернуть соответствующий механизм в задней двери.

Сервисная кнопка Shift Lock: переключение передач в случае поломки АКП

Автоматическая коробка передач (АКП) – это сложный механизм, который может выйти из строя. В случае поломки АКП может понадобиться переключить селектор передач при заглушенном двигателе, что оказывается невозможным без дополнительной манипуляции. В большинстве современных автомобилей под декоративным кожухом трансмиссии расположена сервисная кнопка Shift Lock. Нажав на неё, вы сможете переключить селектор передач в нужное положение.

Датчик усталости водителя: безопасность на первом месте

Многие современные автомобили оснащаются датчиками усталости водителя, которые могут определить признаки усталости (например, съезд автомобиля с полосы движения, резкое изменение скорости, неравномерное движение). При обнаружении признаков усталости датчик может выдать предупреждение в виде звукового сигнала или визуального сообщения на приборной панели.

Дополнительные функции: поиск информации в инструкции

Помимо указанных выше, современные автомобили могут иметь множество других скрытых функций. Для того, чтобы узнать о всех возможностях вашего автомобиля, внимательно изучите руководство пользователя. В нем вы найдете подробную информацию о функциях, оснащении и уходе за автомобилем.

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Источник: Тарантас Ньюс