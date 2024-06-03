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Японский пикап переоборудовали в необычный броневик (видео)

Канадская компания Inkas Armored переоборудовала Toyota Tundra в броневик

В мире, где безопасность становится все более важным фактором, бронированные автомобили перестали быть прерогативой только государственных структур. Теперь даже обычный человек может приобрести транспортное средство, способное защитить его от внешних угроз. И одним из ярких примеров такого решения стал пикап Toyota Tundra, превращенный в броневик канадской компанией Inkas Armored.

Внешне Toyota Tundra, получившая бронезащиту, практически не отличается от своего стандартного собрата. Это достигается благодаря использованию интегрированной бронекапсулы, которая не нарушает привычный облик автомобиля. Таким образом, пикап сохраняет не только свои габариты и грузоподъемность, но и привлекательный дизайн.

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Однако за элегантным фасадом скрывается серьезная защита. Броневик Tundra получил максимальный для гражданского использования уровень защиты BR6+, что означает способность выдержать одновременный взрыв двух гранат DM51, а также пули калибра 7,62х63 мм.

Защита в Toyota Tundra продумана до мелочей. Фактически весь внутренний объём машины заключен в защитную бронекапсулу, бронированные стекла обеспечивают защиту от пуль и осколков. Противоосколочные накладки предотвращают попадание осколков в салон. Бронированная перегородка отделяет салон от багажного отделения, повышая уровень безопасности. Шины со вставками из поликарбоната позволяют продолжать движение даже при проколе, пуленепробиваемый топливный бак защищает от подрыва, бронезащита моторного отсека и также автоматическая система пожаротушения защищают от пожара.

Технически Toyota Tundra остается стандартным автомобилем. Броневик создан на базе версии с новым 3,5-литровым бензиновым битурбомотором V6 мощностью 389 лошадиных сил.

Источник: Inkas Armored

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Inkas Armored
Количество просмотров 2
03.06.2024
Фото:Inkas Armored
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