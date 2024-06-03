Этот надежный экономичный «японец» подешевел в России на 1 млн рублей
В России обвалилась цена гибридного седана Nissan Sylphy, поставляемого из Китая: в сравнении с январем автомобиль подешевел примерно на 1 млн рублей. В начале года дилер из Перми продавал модель за 3,43-3,65 млн рублей, а сейчас такой автомобиль в Набережных Челнах стоит 2,59 млн рублей. То есть сейчас Nissan Sylphy на несколько сотен тысяч рублей дороже Lada Vesta Sportline.
Nissan Sylphy является последовательным гибридом с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 72 л.с. и электромотором мощностью 136 л.с. Заявленный производителем расход топлива составляет всего 4,1 л/100 км.
В числе опций кожаный салон, многофункциональный руль, двухзонный климат-контроль, медиасистема с большим сенсорным экраном и прочее.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: «Автоновости дня»