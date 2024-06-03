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Toyota оплошала: множество Tundra и Lexus LX отзывают

В США Toyota отзывает 100 тыс. Tundra и Lexus LX из-за мусора в двигателе

Компания Toyota в США объявила отзыв 102 тыс. пикапов Tundra и внедорожников Lexus LX с моторами V6 из-за опасности их внезапной остановки. Уточняется, что проблема касается двигателей 3.4 с двойным турбонаддувом, которые при производстве не были очищены от остатков, образовавшихся в процессе механической обработки.

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Этот сор может вызвать детонацию мотора, неровную работу и потерю мощности, а также невозможность запуска двигателя. В таком случае есть риск попадания в ДТП, хотя компания не привела данных об авариях, произошедших по этой причине.

Toyota Tundra
Toyota Tundra

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Под отзыв попадают модели 2022 и 2023 годов выпуска. Производитель свяжется с владельцами потенциально проблемных авто начиная с июля текущего года.

Lexus LX
Lexus LX

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Carbuzz.com

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota
Количество просмотров 245
03.06.2024
Фото:Unsplash | Toyota
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