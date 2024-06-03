Каждый четвертый водитель делает то, что делать не следует

Эксперты рассказали, как правильно действовать при столкновении с диким животным

Смертность в ДТП с участием диких животных растет каждый год. Страдают не только люди, но и сами звери, которым часто невозможно помочь. Специалисты поделились советами для автолюбителей, оказавшихся в такой ситуации.

Половина инцидентов происходит по вине водителей, причем примерно треть столкновений связана с нарушением ПДД. Исследование, проведенное в 2022 году, показало, что наиболее частой причиной наезда на животных является нарушение пункта 10.1 — превышение скорости.

По данным ГИБДД, почти каждый четвертый водитель совершает эту ошибку.

ДТП с диким животным приводит к ущербу для государства, который водитель обязан возместить. Размер взыскания зависит от вида животного и обстоятельств аварии и может составлять от 100 рублей до 180 тысяч.

Эксперты не советуют покидать место аварии, так как это может привести к лишению водительских прав на полтора года.

Правильное оформление ДТП может помочь покрыть сумму взыскания с помощью полиса ОСАГО. Адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько отмечает, что лимита в 400 тысяч рублей по ОСАГО обычно достаточно для компенсации ущерба государству.

Однако ремонт автомобиля, пострадавшего при наезде на дикое животное, водитель оплачивает самостоятельно.

Зоозащитники призывают не оставлять попыток помогать пострадавшим диким животным. Чем чаще их будут лечить, тем больше будет спасенных жизней и разработанных методов реабилитации.

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Источник: РИА Новости