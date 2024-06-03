Это бренды не входят в список самых аварийных машин, но есть нюанс

Автоэксперт Рязанов рассказал, во сколько обходится ремонт китайских автомобилей

Популярность китайских автомобилей у российских автовладельцев объясняется тем, что они не требуют больших вложений на обслуживание. Об этом рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

При этом он уточнили, что есть исключения, и некоторые модели китайских машин дорого обходятся своим владельцам в части ремонта.

«Например, дороже всего обходится посещение сервисного центра владельцам моделей FAW – средний чек на ремонт составляет около 200 тыс рублей. Максимальный счет в 2024 году при этом – более 530 тыс рублей», – уточнил эксперт.

К другим моделям, требующим значительных затрат при ремонте, относятся китайские JAС – вложения составят более 400 тыс рублей. Немного меньше потребуется на ремонт Tank – более 230 тыс рублей. Но есть и хорошая новость – по статистике, автомобили перечисленных брендов не входят в список самых аварийных машин из КНР, подытожил Рязанов.

Напомним, согласно данным сервиса «СберАвто», за первые три месяца 2024 года в период с января по март, наибольшим спросом у россиян пользовались кроссоверы от китайского бренда Geely – на них пришлось 28% всех покупок в классе SUV.

Затем в рейтинге идут кроссоверы Chery, доля которых на рынке занимает 18%. Также в топ-5 вошли Changan, Haval и Lifan, которые заняли 13, 12 и 6% рынка соответственно.

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Источник: rg.ru