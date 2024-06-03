Стало известно, сколько машин подключилось к «ЭРА-ГЛОНАСС»

К госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» за 9 лет подключилось 11 млн автомобилей

К государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» за 9 лет ее существования подключилось 11 млн машин, сказано в сообщении пресс-службы АО «ГЛОНАСС». В компании пояснили, что только с начала текущего года парк транспортных средств с установленной кнопкой SOS пополнился почти на 800 тысяч автомобилей. При этом за весь 2023 год к системе был подключен 1 млн автомобилей.

Компанию «ГЛОНАСС» создали 3 июня 2015 года в рамках поручения президента РФ. Сейчас государственная автоматизированная информационная система эффективно выполняет свою основную задачу: аварийное оповещение при ДТП, которое спасает тысячи людей ежегодно, отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Благодаря этой системе экстренные службы получают информацию о ДТП всего за 19 секунд, что помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф, когда от каждой секунды в течение первых 60 минут после аварии зависит сохранение здоровья и спасение жизней пострадавших.

Спасателям за время существования «ЭРА-ГЛОНАСС» было передано более 380 тысяч аварийных вызовов. В 80% таких сообщений срабатывание произошло автоматически при тяжелых авариях. Практика показывает, что в таких ситуациях водители и пассажиры не могли найти или дотянуться до телефона, чтобы вызвать помощь.

На основе «ЭРА-ГЛОНАСС» также работает система мониторинга общественного транспорта во всех регионах РФ. Это позволяет миллионам пассажиров в реальном времени планировать свой маршрут, получать через популярные мобильные приложения информацию о маршрутах и времени прибытия общественного транспорта к конкретным остановкам.

На основе этого в текущем году компания намерена запустить Федеральную навигационную информационную систему (ФНИС). В настоящее время отрабатывается подключение к новой системе общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и беспилотных воздушных судов.

В дальнейшем возможно подключение к платформе любых видов транспорта, для которых необходим мониторинг передвижения для повышения безопасности и эффективности работы: это школьные автобусы, коммунальная техника, туристические автобусы.

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