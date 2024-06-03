С 1 сентября камеры на дорогах заработают по-новому — правительство одобрило

Эксперт Моргунова рассказала, как «собирателям штрафов» с осени закроют лазейки

Одобренный Правительством РФ перечень дорожных комплексов фото- и видеофиксации в полной мере соответствует участкам, где действительно необходима профилактика нарушений ПДД, и исключена их установка с целью сбора средств. Об этом рассказала руководитель общественной организации безопасности дорожного движения Ирина Моргунова.

Она подчеркнула, что установку комплексов фото- и видеофиксации по новым правилам в экспертном сообществе очень положительно отреагировали. Моргунова напомнила, что в последнее время сложилась тенденция роста количества дорожных камер, а «патрулирование» дорог было отдано на откуп частников. Количество штрафов, выписанных онлайн за последние пять лет, на конец 2023 года достигло рекордного количества – почти 141 млрд рублей.

«Нужно отметить, что снизилась и аварийность на 14% в целом, но произошло это благодаря комплексному подходу, а не отдельно камерам», – уточнила специалист.

По словам Моргуновой, назвать количество неправомочных постановлений практически невозможно, немногие водители захотят оспорить штрафы, зная о волоките и сложности процедуры, проще заплатить в течение 20 дней. Коммерческие структуры пользуются этим, а у граждан растет недовольство и подрывается доверие к власти, констатирует эксперт.

Речь идет, в том числе о передвижных комплексах, установленных в момент ремонта дорог, которые остаются на этих участках долгое время и после завершения ремонта, подчеркивает Моргунова.

«Все прекрасно знают, что передвижные камеры устанавливают коммерческие организации, и они думают не о безопасности, а о своем заработке. А президент РФ четко сказал, что камеры устанавливаются для снижения аварийности!» – напомнила эксперт.

Моргунова уточнила, что по новым правилам, действие которых начнется 1 сентября 2024 года, вся информация с дорожных камер будет сразу отправляться в ГАИ, без хранения и обработки. Нагрузка на это ведомство конечно увеличится, но камер на дорогах станет значительно меньше, подытожила эксперт.

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Источник: transport-news.ru