Вступил в силу запрет на зимние шины – что говорят водители?

«За рулем» рассказал, сколько водителей ездят на зимних шинах, несмотря на запрет

С 1 июня 2024 года снова начали действовать сезонные ограничения на использование шин не по сезону. В нынешней ситуации – на использование зимних шин летом. Как известно, теперь это ограничение прописано в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация автомобиля. Обновленная редакция перечня вступила в силу 1 сентября прошлого года.

Мы спросили подписчиков «За рулем» в Viber, как на них действует данное предписание. Оказалось, что лишь малая часть использует какие-либо другие шины, кроме летних – собственно, как и ожидалось.

Так, всего 4% из почти 2,5 тысяч ответивших сказали, что ездят на всесезонных шинах. Еще 5% занимаются довольно опасным делом – «докатывают» зимние шины, не меняя их на летние. Отметим, что в критической ситуации таким образом «обутый» автомобиль не сможет эффективно затормозить. Ну а большая часть автомобилистов уже давно сменило шины на летние.

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В декабре прошлого года, когда Правилами стало запрещено использовать летние шины, в Госавтоинспекции отмечали, что штрафовать никого не будут – во всяком случае пока. Ведь водитель сам должен ответственно относиться к выбору подходящих сезону шин. Хочется напомнить об этом водителям из вышеупомянутой группы в 5%...