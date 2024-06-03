Вы знаете, почему в жару не стоит заправлять бензобак под завязку? Причина удивит

Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару

Полностью заправленный бензобак автомобиля при высоких летних температурах грозит возникновением пожара. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Srevice Никита Родионов.

«Не рекомендуется заправлять полный бак бензина в жару. Есть риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожара. Поэтому старайтесь заправлять в жару не до максимума», – предупреждает эксперт.

По словам Родионова, высокие температуры могут оказать негативное воздействие и на шины транспортного средства. Дело в том, что под воздействием прямых солнечных лучей структура шин меняется, на боковых поверхностях появляются трещины. Поэтому сцепление с дорожным покрытием снижается, подчеркивает эксперт.

Чтобы предотвратить такие проблемы желательно не парковать автомобиль на длительное время в местах воздействия прямых лучей солнца, особенно в жару. Чтобы система кондиционирования не вышла из строя, нужно всегда постепенно снижать температуру в салоне. А перед поездкой салон нужно проветривать после того, как температура внутри станет комфортной необходимо включить режим рециркуляции. Такие меры предосторожности продлят срок службы климатической системы, подытожил Родионов.

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Источник: Российская газета