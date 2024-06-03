Вы знаете, почему в жару не стоит заправлять бензобак под завязку? Причина удивит

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Автоэксперт Родионов указал на опасность доверху заполненного бензобака в жару

Полностью заправленный бензобак автомобиля при высоких летних температурах грозит возникновением пожара. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Srevice Никита Родионов.

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«Не рекомендуется заправлять полный бак бензина в жару. Есть риск увеличения внутреннего давления в топливном баке, тогда горючее может выдавливаться через вентиляционный клапан. Резко возрастают риски пожара. Поэтому старайтесь заправлять в жару не до максимума», – предупреждает эксперт.

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По словам Родионова, высокие температуры могут оказать негативное воздействие и на шины транспортного средства. Дело в том, что под воздействием прямых солнечных лучей структура шин меняется, на боковых поверхностях появляются трещины. Поэтому сцепление с дорожным покрытием снижается, подчеркивает эксперт.

Чтобы предотвратить такие проблемы желательно не парковать автомобиль на длительное время в местах воздействия прямых лучей солнца, особенно в жару. Чтобы система кондиционирования не вышла из строя, нужно всегда постепенно снижать температуру в салоне. А перед поездкой салон нужно проветривать после того, как температура внутри станет комфортной необходимо включить режим рециркуляции. Такие меры предосторожности продлят срок службы климатической системы, подытожил Родионов.

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Источник: Российская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
03.06.2024
Фото:freepik / freepik
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