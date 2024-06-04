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Глава КАМАЗа приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Сергей Когогин проедет в беспилотном КАМАЗе 350 км по федеральной трассе М-11

Завтра, 5 июня, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин проверит беспилотный тягач КАМАЗ на трассе М-11 «Нева» в условиях реального движения.

Глава автогиганта оценит, насколько эффективно можно использовать такие технологии для доставки грузов.

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Год назад на этой же трассе начали движение беспилотные тягачи КАМАЗ в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Все автомобили созданы на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901.

Каждый день шесть таких тягачей доставляют грузы между Санкт-Петербургом и Москвой. Теперь Сергей Когогин совершит поездку на одном из этих грузовых автомобилей, чтобы протестировать новые технологии.

Во время поездки инженер-испытатель будет находиться в кабине, чтобы успеть перехватить управление в экстренной ситуации.

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Тягачи эксплуатируются компанией NATCAR между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга по маршруту длиной 650 км. Сергей Когогин пройдет часть этого маршрута, около 350 км, из Бологого до Санкт-Петербурга.

В пути он доставит груз компании Wildberries в их сортировочный центр в Санкт-Петербурге.

Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Управление тормозной и рулевой системы, двигателя и АКП осуществляется с применением электронной кан-шины.

Источник: КАМАЗ

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС, Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 1
04.06.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС, Артем Геодакян/ТАСС
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