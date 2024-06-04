Глава КАМАЗа приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовике
Завтра, 5 июня, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин проверит беспилотный тягач КАМАЗ на трассе М-11 «Нева» в условиях реального движения.
Глава автогиганта оценит, насколько эффективно можно использовать такие технологии для доставки грузов.
Год назад на этой же трассе начали движение беспилотные тягачи КАМАЗ в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Все автомобили созданы на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901.
Каждый день шесть таких тягачей доставляют грузы между Санкт-Петербургом и Москвой. Теперь Сергей Когогин совершит поездку на одном из этих грузовых автомобилей, чтобы протестировать новые технологии.
Во время поездки инженер-испытатель будет находиться в кабине, чтобы успеть перехватить управление в экстренной ситуации.
Тягачи эксплуатируются компанией NATCAR между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга по маршруту длиной 650 км. Сергей Когогин пройдет часть этого маршрута, около 350 км, из Бологого до Санкт-Петербурга.
В пути он доставит груз компании Wildberries в их сортировочный центр в Санкт-Петербурге.
Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Управление тормозной и рулевой системы, двигателя и АКП осуществляется с применением электронной кан-шины.
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Источник: КАМАЗ