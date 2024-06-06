Надежная ходовая, стойкий кузов, выносливый мотор – не «китаец» за 1 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Renault Fluence с пробегом

В своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассматривает варианты европейских седанов с пробегом, которые можно рассматривать к покупке в том случае, если вас не прельщает продукция из КНР. В рассмотрение попали машины в возрасте 6-10 лет с пробегом до 100 тысяч километров и с ценой в диапазоне от 1 до 2 млн рублей.

Renault Fluence

Один из кандидатов, на которого точно нужно обратить внимание – это Renault Fluence. Тут даже первые цифры внушают уверенность: длина кузова 4622 мм, дорожный просвет 170 мм, а багажник – солидные 530 литров.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Простецкая машина без обилия электроники, по стоимости выгодно отличался от Фокусов и Астр. Продавали до 2016 года. Цена самых свежих экземпляров – от 0,8 млн рублей, но машин с небольшими пробегами очень мало.

Все моторы атмосферные и хорошо нам знакомы. Базовый Renault К4М 1.6 (106 л. с.) в ходу был до 2014 года. Затем остались только ниссановские H4M 1.6 (114 л. с.) и M4R 2.0 (138 л. с.). У всех есть определенные недомогания, но в целом это надежные выносливые агрегаты с ресурсом 300+.

Гидроавтоматы аннулировали при рестайлинге (2013). Далее – только вариаторы Jatco JF015E с мотором 1.6 и JF016E с мотором 2.0. До 50–80 тысяч км всё замечательно, а потом как повезет, многие не доживают до 150 тысяч. Если хотите больше ездить и меньше тратить на ремонт, оптимальна любая версия с МКП – механика у Renault толковая.

Ходовая хороша, кузов держится недурно. Поругивают дефекты сборки, «шумку», скромное оснащение да быстрый износ «экокожи» – тканевая отделка салона предпочтительнее.

Renault Fluence

Но Флюенс – далеко не единственный подобный вариант, тут есть из чего выбрать! Давайте изучим все варианты!