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Niva Travel с новой медиасистемой – известны цены

Цены на модель Niva Travel с комплексом EnjoY Pro стартуют с 1 462 000 рублей

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что автогигант начал отгрузку дилерам Lada внедрожников Niva Travel с мультимедийной системой (ММС), называющейся EnjoY Pro. Напомним, это комплекс с сервисами Яндекса (Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт), улучшенным микрофоном, двумя дополнительными динамиками и модернизированной электроникой.

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Известно, что новую мультимедийку получат четыре комплектации внедорожника: Comfort ММС, Black MMC, Luxe и Luxe KHL. Для двух из них приводится список функций – для понимания, что есть в таких машинах, помимо новой ММС.

Niva Travel, комплектация Comfort ММС – 1 462 000 рублей

  • EnjoY Pro
  • кондиционер
  • обогрев передних сидений
  • центральный замок
  • парктроник
  • камера заднего вида с омывателем
  • литые диски 15"

Niva Travel, комплектация Luxe MMC (дополнительно к Comfort ММС) – 1 531 000 рублей

  • обогрев ветрового стекла
  • наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова
  • усиленная тонировка задних стекол
  • 16-дюймовые литые диски колес
«Новая мультимедиа устанавливается и в автомобилях в топ-комплектации с салоном из натуральной кожи. В таком исполнении рекомендованные розничные цены на Lada Niva Travel начинаются от 1 651 000 рублей», – уточняет пресс-служба производителя.
Так выглядит система EnjoY Pro в салоне внедорожника Niva Travel
Так выглядит система EnjoY Pro в салоне внедорожника Niva Travel

По всей вероятности, это прайс для дополненной комплектации Black, с появлением нового мультимедийного комплекса получившей название Black MMC. Версия Luxe KHL, в которой теперь тоже есть EnjoY Pro, будет еще чуть дороже.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
06.06.2024
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

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