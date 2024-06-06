Niva Travel с новой медиасистемой – известны цены
Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что автогигант начал отгрузку дилерам Lada внедрожников Niva Travel с мультимедийной системой (ММС), называющейся EnjoY Pro. Напомним, это комплекс с сервисами Яндекса (Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт), улучшенным микрофоном, двумя дополнительными динамиками и модернизированной электроникой.
Известно, что новую мультимедийку получат четыре комплектации внедорожника: Comfort ММС, Black MMC, Luxe и Luxe KHL. Для двух из них приводится список функций – для понимания, что есть в таких машинах, помимо новой ММС.
Niva Travel, комплектация Comfort ММС – 1 462 000 рублей
- EnjoY Pro
- кондиционер
- обогрев передних сидений
- центральный замок
- парктроник
- камера заднего вида с омывателем
- литые диски 15"
Niva Travel, комплектация Luxe MMC (дополнительно к Comfort ММС) – 1 531 000 рублей
- обогрев ветрового стекла
- наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова
- усиленная тонировка задних стекол
- 16-дюймовые литые диски колес
«Новая мультимедиа устанавливается и в автомобилях в топ-комплектации с салоном из натуральной кожи. В таком исполнении рекомендованные розничные цены на Lada Niva Travel начинаются от 1 651 000 рублей», – уточняет пресс-служба производителя.
По всей вероятности, это прайс для дополненной комплектации Black, с появлением нового мультимедийного комплекса получившей название Black MMC. Версия Luxe KHL, в которой теперь тоже есть EnjoY Pro, будет еще чуть дороже.
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!