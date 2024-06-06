Niva Travel с новой медиасистемой – известны цены

Цены на модель Niva Travel с комплексом EnjoY Pro стартуют с 1 462 000 рублей

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что автогигант начал отгрузку дилерам Lada внедрожников Niva Travel с мультимедийной системой (ММС), называющейся EnjoY Pro. Напомним, это комплекс с сервисами Яндекса (Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт), улучшенным микрофоном, двумя дополнительными динамиками и модернизированной электроникой.

Известно, что новую мультимедийку получат четыре комплектации внедорожника: Comfort ММС, Black MMC, Luxe и Luxe KHL. Для двух из них приводится список функций – для понимания, что есть в таких машинах, помимо новой ММС.

Niva Travel, комплектация Comfort ММС – 1 462 000 рублей

EnjoY Pro

кондиционер

обогрев передних сидений

центральный замок

парктроник

камера заднего вида с омывателем

литые диски 15"

Niva Travel, комплектация Luxe MMC (дополнительно к Comfort ММС) – 1 531 000 рублей

обогрев ветрового стекла

наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова

усиленная тонировка задних стекол

16-дюймовые литые диски колес

«Новая мультимедиа устанавливается и в автомобилях в топ-комплектации с салоном из натуральной кожи. В таком исполнении рекомендованные розничные цены на Lada Niva Travel начинаются от 1 651 000 рублей», – уточняет пресс-служба производителя.

Так выглядит система EnjoY Pro в салоне внедорожника Niva Travel

По всей вероятности, это прайс для дополненной комплектации Black, с появлением нового мультимедийного комплекса получившей название Black MMC. Версия Luxe KHL, в которой теперь тоже есть EnjoY Pro, будет еще чуть дороже.