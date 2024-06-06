Мы знаем, у какой страховой компании самый дешевый полис ОСАГО на новую Lada Iskra

Стала известна примерная стоимость полисов каско и ОСАГО на новую Lada Iskra

Ориентировочная стоимость полиса ОСАГО для новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra составит от 8276 до 9695 рулей. Такими данными поделились в компании «Совкомбанк Страхование».

Дебют новинки отечественного производителя состоялся накануне на Петербургском международном экономическом форуме. В серийный выпуск автомобиль пойдет в 2025 году.

Lada Iskra

В своих расчетах специалисты страховой компании взяли за основу пример с 25-летним жителем Тольятти, водительский стаж которого составляет пять лет, на протяжении одного года у него не было ДТП. В качестве второго примера рассчитали стоимость полиса для такого же водителя из Петербурга. В обоих расчетах учитывалась Lada Iskra с мощностью двигателя 90 л.с.

Что касается каско для Iskra, то стоимость такого полиса страховщики оценили примерно в 42-44 тыс. рублей без франшизы. А с франшизой сумма уменьшается на 10 тысяч рублей и составляет примерно 35-38 тысяч.

В «Ингосстрахе» примерную стоимость ОСАГО для Lada Iskra оценили в 16 930 рублей – расчет делали для водителя возрастом 30 лет и стажем 10 лет. Примерная стоимость каско для такого автовладельца составила 32,5 тыс. рублей.

Согласно расчету страховой компании «Согласие», минимальная цена полиса ОСАГО составляет 13 265 рублей при условии, что у Lada Iskra будет стоять силовой агрегат мощностью 90 л.с. Стоимость полиса для модели с мотором мощностью 106 л.с. составит 14 471 рубль. Расчет делали для 30-летнего жителя Москвы с водительским стажем 10 лет и годом безаварийного вождения. Полис каско для Iskra в «Согласии» предварительно оценили в 42,7 тыс. рублей (или 2,81% от предполагаемой цены).

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Источник: autonews.ru