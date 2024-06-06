АВТОВАЗ показал Ниву с электронным управлением полным приводом

За рулем: Niva Travel может лишится рычага управления раздаточной коробкой

На ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ показал внедорожник e-Niva, произведший большой резонанс. Несмотря на то, что автомобиль позиционируется как концепт, демонстрирующий спектр возможностей, обновленный бампер и LED-фары появятся на обычных бензиновых Нивах – это вопрос практически решенный. Как и новый двигатель 1.8, который Niva Travel получит одновременно с фейслифтом.

Так будет выглядеть и бензиновая Нива – после обновления

А вот с электронным управлением раздаточной коробкой (РК), реализованной через пару кнопок справа от руля, такой ясности пока нет. Давайте уточним: на показанном концепте пониженный ряд и блокировка межосевого дифференциала в РК включаются не механически, а актуаторами.

В салоне концепта e-Niva – новый центральный тоннель, шайба контроллера режимов движения и пара неприметных новых кнопок

К слову, рычага коробки передач (КП) тут тоже нет, но это связано с электромобильной сутью машины – КП у нее попросту отсутствует, а электродвигатель напрямую соединен с РК через промвал. На обычной бензиновой Ниве, даже после обновления, останется 5-ступенчаая МКП, а значит, и ее рычаг сохранится.

Вместо рычага КП – контроллер от e-Ларгуса.

Но от рычага раздатки-то, как видим, можно избавиться? АВТОВАЗ представил концепт e-Niva для того, чтобы получить фидбек от публики, и часть откликов наверняка будет адресована именно этому, внешне малозаметному нюансу. Кто знает, возможно, вскоре мы получим больше ясности по этому вопросу.