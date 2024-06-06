АВТОВАЗ показал Ниву с электронным управлением полным приводом
На ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ показал внедорожник e-Niva, произведший большой резонанс. Несмотря на то, что автомобиль позиционируется как концепт, демонстрирующий спектр возможностей, обновленный бампер и LED-фары появятся на обычных бензиновых Нивах – это вопрос практически решенный. Как и новый двигатель 1.8, который Niva Travel получит одновременно с фейслифтом.
А вот с электронным управлением раздаточной коробкой (РК), реализованной через пару кнопок справа от руля, такой ясности пока нет. Давайте уточним: на показанном концепте пониженный ряд и блокировка межосевого дифференциала в РК включаются не механически, а актуаторами.
К слову, рычага коробки передач (КП) тут тоже нет, но это связано с электромобильной сутью машины – КП у нее попросту отсутствует, а электродвигатель напрямую соединен с РК через промвал. На обычной бензиновой Ниве, даже после обновления, останется 5-ступенчаая МКП, а значит, и ее рычаг сохранится.
Но от рычага раздатки-то, как видим, можно избавиться? АВТОВАЗ представил концепт e-Niva для того, чтобы получить фидбек от публики, и часть откликов наверняка будет адресована именно этому, внешне малозаметному нюансу. Кто знает, возможно, вскоре мы получим больше ясности по этому вопросу.
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!