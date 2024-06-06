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АВТОВАЗ разработает новую цифровую экосистему для Lada

АВТОВАЗ интегрирует в автомобили бренда Lada операционную систему «Аврора»

АВТОВАЗ, ИТЭЛМА и Ростелеком разработают новую цифровую экосистему для автомобилей на базе российской операционной системы «Аврора». Соответствующее соглашение заключили представителями компаний в ходе ПМЭФ-2024.

Документ предусматривает, что будет проводиться совместная разработка, тестирование, внедрение и развитие ОС «Аврора» для мультимедийных устройств автомобиля, механизмов автопилотирования и систем «подключенного» автомобиля, включая использование технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных для совершенствования продукции АВТОВАЗа, а также создание цифровых продуктов под брендом LADA, объединенных в единую цифровую экосистему.

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АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

Уточняется, что интеллектуальные транспортные системы, разрабатываемые группой «Ростелеком», будут взаимодействовать с автомобилями LADA через компоненты производства НПП «ИТЭЛМА».

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов отметил, что подписание соглашения стало новым шагом к укреплению технологической независимости автомобильной отрасли РФ и созданию IT-продуктов, которые сделают машины марки LADA еще более удобными и безопасными.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
06.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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