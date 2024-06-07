Компактный и более экономичный — осенью стартует производство оппозитных двигателей

Subaru с осени запустит производство оппозитного ДВС с новой трансмиссией

Мировой автопром ведет активные разработки силовой установки автомобиля с целью снижения вредных выбросов и повышения топливной эффективности. Японский автопроизводитель Subaru презентовал новационную гибридную силовую установку с оппозитным двигателем. Специалисты заверяют, что агрегат сочетает в себе все преимущества традиционного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электрической тяги.

Отмечается, что новая система Subaru использует модернизированную гибридную архитектуру серийно-параллельного типа. Это позволяет сохранить механическую связь между ДВС и колесами. Оппозитный двигатель будет выполнять функцию генератора для подзарядки аккумуляторной батареи, питающей электромотор.

Главный технический директора Subaru Тэцуо Фудзинуки подчеркивает, что это решение не только в разы повысит топливную экономичность автомобиля, но и обеспечит оптимальную компоновку узлов и агрегатов, и при этом можно будет использовать более вместительный топливный бак для увеличения запаса хода. Планируется, что производство нового гибридного силового агрегата стартует уже осенью 2024 года.

По мнению разработчиков Subaru, оппозитные двигатели могут уступать по эффективности другим конструкциям, но они не будут отказываться от уникальной технологии ради имиджа компании, позиционирующей себя, как единственного автопроизводителя, использующего подобные моторы.

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Источник: cenyavto.com