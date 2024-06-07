Двери-ножницы. 340 л.с. — состоялся дебют глобальной версии седана

На мировой рынок вышел 340-сильный GAC Aion Hyper GT с необычными дверями

Китайский производитель GAC запустил продажи «глобальной» версии седана Aion Hyper GT, началу производства модели предшествовали многочисленные тесты на трассах Европы и Таиланда. Об этом пишут китайские СМИ.

В длина GAC Aion Hyper GT составляет 4886 мм, размер колесной базы 2920 мм, коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,197 Cd. Это ниже, чем у американской Tesla Model S – ее показатель равен 0,208 Cd. Отличительной особенностью машины являются двери-ножницы, открывающиеся вверх.

GAC Aion Hyper GT

В салоне минимизировано количество физических кнопок, все управление происходит посредством центрального сенсорного экрана диагональю 16 дюймов. Автомобиль оснащен аудиосистемой Dolby Atmos с 23 динамиками, беспроводным зарядным устройством и тремя датчиками LiDAR.

GAC Aion Hyper GT

В базовой комплектации GAC Aion Hyper GT оснащен электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), в других модификациях установлен силовой агрегат мощностью 340 л.с. (430 Нм), до сотни автомобиль способен разогнаться всего за 4,9 секунды. Привод – задний, запаса хода батареи на полном заряде хватит до 710 км.

GAC Aion Hyper GT

Что касается цены, то на рынке Китая за новинку просят 204 тыс юаней (примерно 2,5 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации). Не исключено, что новая версия Aion Hyper GT пойдет на экспорт, но на рынки каких стран ее будут поставлять пока неизвестно.

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Источник: carnewschina.com