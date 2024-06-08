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Не нужно следить за дорогой: Ford представил революционный автопилот

Ford Motor Company требуется два года, чтобы запустить автопилот третьего уровня

Ford Motor Company, один из гигантов автомобильной промышленности, обещает в ближайшие два года запустить автопилот третьего уровня, который кардинально изменит наше представление о вождении.

«Мы очень близки к нашей цели», - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли.

Прототипы уже демонстрируют способность водителей отвлечься от дороги и убрать руки с руля, но перед массовым внедрением технологию необходимо тщательно протестировать.

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Автопилот третьего уровня – это система автономного вождения, которая позволяет водителю полностью отвлечься от управления автомобилем в определенных сценариях. Машина самостоятельно управляет, ускоряется, тормозит и избегает препятствий.

Ford утверждает, что их система позволит водителям использовать машину как офис. Во время движения можно будет проводить конференц-связь, работать на компьютере и заниматься другими делами.

Система уже способна функционировать на скоростях до 130 км/ч в ясную погоду. Однако, как отмечает Фарли, в сильный дождь машинам трудно справляться с задачей.

Автопилот третьего уровня, по мнению экспертов, может стать революцией в автомобильной промышленности. Он может привести к появлению новых моделей автомобилей, которые будут оптимизированы для автономного вождения.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
08.06.2024
Фото:Unsplash
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