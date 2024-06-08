В России продают малоизвестный отечественный автомобиль с ярким дизайном по цене Гранты

Автомобиль C-класса ТагАЗ Aquila продается в России по цене от 700 000 рублей

В мире, где новые автомобили стремительно дорожают, а выбор становится всё более ограниченным, все чаще взгляд падает на альтернативные варианты. Одним из таких вариантов может стать ТагАЗ Aquila – малоизвестный, но тем не менее заслуживающий внимания, автомобиль С-класса, который, несмотря на прекращение производства в 2020 году, все еще доступен на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.

ТагАЗ Aquila

Aquila, изначально задуманный как бюджетный конкурент популярным иномаркам, увидел свет в 2012 году, выпускался в Таганроге, а затем с 2016 года его производство перешло в руки компании MPM Motors. Эта изначально многообещающая история, к сожалению, завершилась неудачей, однако, в настоящее время Aquila находит вторую жизнь на вторичном рынке.

ТагАЗ Aquila

В настоящее время Aquila 2013 года выпуска с пробегом около 125 000 км можно приобрести за 700 000 рублей. За 800 000 рублей можно найти экземпляр с пробегом 100 000 км, а в Краснодарском крае продается Aquila с пробегом 46 000 км за 750 000 рублей.

Aquila отличается необычной конструкцией: трубчатый каркас, весящий около 700 кг, и панели из композитного материала. Суммарная масса кузова составляет 1450 кг, что, в сочетании с не самым мощным китайским двигателем BYD F3 1,6 литра (106 л. с.), оказывает влияние на динамику и надежность подвески и тормозной системы.

Интерьер ТагАЗ Aquila

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Источник: Российская газета