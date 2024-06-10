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Первая фотография нового BMW X3 появилась в сети

В сети опубликована фотография BMW X3 следующего поколения раньше ее выхода

BMW X3 – один из самых популярных кроссоверов в мире, и вот-вот его ждет глобальное обновление. Новое поколение, получившее индекс G45, уже засветилось на шпионских снимках, намекая на радикальные изменения в дизайне и технических характеристиках.

Первый взгляд на новую модель X3 вызывает ассоциации с младшим братом – BMW X1. Кроссовер получил более спортивные пропорции, а его узнаваемая решетка радиатора теперь украшена вертикальными и диагональными планками, вдохновленными новой BMW 1 Series. Этот дизайнерский ход придает автомобилю более агрессивный и современный вид, подчеркивая его динамичный характер.

BMW X3 нового поколения
BMW X3 нового поколения
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Несмотря на обновленный внешний вид, X3 сохраняет проверенную платформу CLAR, которая обеспечивает отличную управляемость и комфорт. Вместе с тем, инженеры BMW внесли ряд важных изменений в ходовую часть. Кинематика и эластокинематика подвесок были пересмотрены, что, вкупе с увеличенной колеей (при неизменной колесной базе) и модернизированными стабилизаторами поперечной устойчивости, должно сделать X3 еще более точным и стабильным на дороге.

Отдельного внимания заслуживает новая система рулевого управления EPSapa с осевым параллельным реечным приводом. Она обеспечивает невероятную точность и отзывчивость, делая управление X3 настоящим удовольствием.

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По неофициальным данным, новый X3 сохранит прежнюю гамму двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные варианты. Однако, некоторые источники намекают на возможные обновления в мощности и топливной эффективности.

Для любителей спортивного вождения будет доступна заряженная версия X3 M. Она получит заниженную подвеску M Sport, задний дифференциал с блокировкой, набор распорок и усилителей, а также подсветку решетки Iconic Glow, которая подчеркнет ее спортивный характер.

Новый X3 будет оснащен передовыми электронными ассистентами, позаимствованными от флагманского X5. Машина сможет распознавать самокатчиков и мотоциклистов, предупреждать об опасности и даже самостоятельно тормозить в критических ситуациях.

Ожидается, что новый BMW X3 дебютирует до конца 2023 года.

Источник: Bimmerpost

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Bimmerpost
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:Bimmerpost
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