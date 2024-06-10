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Стало известно, жителям каких регионов РФ проще всего накопить на машину

Исследование: весной 2024 года автомобили стали доступнее в России

В этом году весной россиянам стало проще купить машину, чем в конце прошлого года, сообщили аналитики сервиса «Авто.ру». Совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru они рассчитали индекс доступности автомобилей. Индекс показывает соотношение средней цены авто к медианной зарплате в регионе. Чем показатель ниже, тем проще купить машину.

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Так, в январе 2024 года индекс доступности резко вырос. Если в декабре средний россиянин мог купить российскую машину с пробегом за 18,5 месячной зарплаты, то в январе ему пришлось копить на два месяца дольше (20,8). То же самое касалось и покупки иномарки: с 23,2 в декабре 2023 до 26,6 в январе 2024 года. Причиной стал рост цен на автомобили-маркеры: Lada Vesta за месяц выросла на 9%, а Hyundai Solaris на 10%.

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

К началу весны доступность машин стабилизировалась: в марте 2023 года медианная зарплата в стране выросла на 10% к февралю. При этом выбранные автомобили перестали дорожать и даже немного подешевели (от 1 до 3%). Поэтому в марте текущего года средний по стране индекс авто российской сборки составил 18,2 пункта, а иномарки – 23,4.

В апреле модель Lada Vesta был доступнее всего в Дальневосточном (12,8), Северо-Западном (16) и Уральском (16,6) федеральных округах. Жителям ЮФО нужно копить на Lada Vesta дольше всего (22,2). Чуть доступнее такие машины для жителей Приволжского (20,8) и Центрального (20,7) федеральных округов.

Hyundai Solaris также проще купить жителям Дальневосточного (17,9), Северо-Западного (19,4) и Уральского (21,5) федеральных округов. Доступность этой машины немного ниже в Приволжском (27,1), Центральном (25,9) и Южном федеральных округах (29).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
10.06.2024
Фото:Depositphotos
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