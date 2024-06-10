#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Jetta VI
10 июня
Кузов не ржавеет, эргономика как в бизнес-классе – крутой «европеец» за 1,5 млн
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать седан...
Tesla Model 3
10 июня
В России продают роскошный катафалк: цена удивит
В Москве выставили на продажу катафалк Tesla...
Планируем зимний отпуск: мы знаем цену авиаперелета в Дубай на Новый год
10 июня
Планируем зимний отпуск: мы знаем цену авиаперелета в Дубай на Новый год
Авиакомпания «Победа» открыла продажи билетов...

Угнанную машину можно будет снять с учета в ГАИ — называем условие

В Госдуме хотят разрешить россиянам снимать с учета в ГАИ угнанный автомобиль

Российские автовладельцы смогут снять с учета в ГАИ свой автомобиль в случае его угона. Такую поправку ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства предложили в Госдуме РФ.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Отмечается, что поправку поддержали в профильном думском комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в ноябре 2023 года. Кроме того, водителям хотят разрешить снимать машину с учета в ГАИ в случае ее продажи, не дожидаясь 10 дней.

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

С учетом поправок государственный учет транспортного средства будет прекращен сразу при подаче заявления владельца о похищенном авто. В пояснительной записке говорится, что законопроектом предусмотрена процедура прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства. Благодаря этому отпадет необходимость предоставления, например, работодателю и налоговым органам, сведений о фактическом отсутствии автомобиля по причине его угона.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0