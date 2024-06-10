Угнанную машину можно будет снять с учета в ГАИ — называем условие
Российские автовладельцы смогут снять с учета в ГАИ свой автомобиль в случае его угона. Такую поправку ко второму чтению законопроекта об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства предложили в Госдуме РФ.
Отмечается, что поправку поддержали в профильном думском комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в ноябре 2023 года. Кроме того, водителям хотят разрешить снимать машину с учета в ГАИ в случае ее продажи, не дожидаясь 10 дней.
С учетом поправок государственный учет транспортного средства будет прекращен сразу при подаче заявления владельца о похищенном авто. В пояснительной записке говорится, что законопроектом предусмотрена процедура прекращения регистрации по заявлению владельца похищенного и находящегося в розыске транспортного средства. Благодаря этому отпадет необходимость предоставления, например, работодателю и налоговым органам, сведений о фактическом отсутствии автомобиля по причине его угона.
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Источник: tass.ru