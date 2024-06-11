Маршрутка снесла стоявшую на остановке женщину в Воронеже
В Воронеже автобус сбил женщину на остановке
Воронежские правоохранители начали проверку обстоятельств аварии с участием рейсового автобуса, в котором пострадала женщина-пешеход.
ДТП произошло на остановке общественного транспорта в 08:08. Автобус ГАЗ под управлением 53-летнего водителя выехал на тротуар и наехал на 43-летнюю женщину, которая стояла на остановке. Она была госпитализирована с травмами.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: telegram-канал ГУ МВД по Воронежской области
Фото:МВД Медиа
11.06.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0