Маршрутка снесла стоявшую на остановке женщину в Воронеже

В Воронеже автобус сбил женщину на остановке

Воронежские правоохранители начали проверку обстоятельств аварии с участием рейсового автобуса, в котором пострадала женщина-пешеход.

ДТП произошло на остановке общественного транспорта в 08:08. Автобус ГАЗ под управлением 53-летнего водителя выехал на тротуар и наехал на 43-летнюю женщину, которая стояла на остановке. Она была госпитализирована с травмами.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: telegram-канал ГУ МВД по Воронежской области