#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Запчасти на новом складе Oting в России
11 июня
В России появился большой склад запчастей с логотипами Nissan
Китайский бренд Oting открыл в РФ склад...
Эти марки машин скоро исчезнут с авторынка России — что случилось?
11 июня
Эти марки машин скоро исчезнут с авторынка России — что случилось?
Автоэксперты рассказали, какие марки авто...
В России раскрыт дорожный картель с миллиардными нарушениями
11 июня
В России раскрыт дорожный картель с миллиардными нарушениями
ФАС обнаружила дорожный картель с нарушениями...

Маршрутка снесла стоявшую на остановке женщину в Воронеже

В Воронеже автобус сбил женщину на остановке

Воронежские правоохранители начали проверку обстоятельств аварии с участием рейсового автобуса, в котором пострадала женщина-пешеход.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

ДТП произошло на остановке общественного транспорта в 08:08. Автобус ГАЗ под управлением 53-летнего водителя выехал на тротуар и наехал на 43-летнюю женщину, которая стояла на остановке. Она была госпитализирована с травмами.

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: telegram-канал ГУ МВД по Воронежской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
11.06.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0