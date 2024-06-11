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В России появился большой склад запчастей с логотипами Nissan

Китайский бренд Oting открыл в РФ склад запчастей для внедорожников Paladin

Бренд Oting открыл в России склад запчастей. Он располагается в подмосковном городе Джержинский и насчитывает 9779 запчастей по более чем тысяче наименований. Это кузовные детали, компоненты отделки, электроника и многое другое. Все запчасти предназначены для внедорожников Oting Paladin, который «За рулем» недавно проверил сравнительным тест-драйвом.

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Марка Oting принадлежит китайской дилерской сети Sinomach. Она-то и организовала склад с простой целью: обеспечить послепродажный сервис и ремонт Паладинов в РФ. В компании сообщают, что содержимое склада закроет 96% потребностей дилеров и частных клиентов в запчастях.

Запчасти на новом складе Oting в России
Запчасти на новом складе Oting в России

Сообщается, что доставка какой-либо детали до Москвы займет максимум двое суток, в Санкт-Петербург – трое суток, в Барнаул — за пять. У компании есть планы до конца 2024 года открыть еще один склад в Сибирском федеральном округе.

Oting Paladin
Oting Paladin

Напомним, что Oting Paladin является китайской версией внедорожника Nissan X-Terra и производится на заводе DongFengMotor в КНР. Факт общей с X-Terra платформой объясняет, почему промо-фото запечатлены находящиеся на складе ниссановские запчасти. Добавим, что двигатель Паладина – лицензионная бензиновая «четверка» Mitsubishi. Цена машины в РФ – от 3,8 млн рублей.

Источник: otingcars.ru

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За РулемИннокентий Кишкурно
11.06.2024
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