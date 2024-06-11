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Семейный минивэн из Южной Кореи снова в России: а что с ценой и комплектацией?

Рестайлинговый Kia Carnival с полным приводом и бензиновым мотором появился РФ

Продажи абсолютно нового Kia Carnival 2024 года стартовали в России. Это уже четвертое поколение популярного минивэна, рестайлинг которого затронул не только дизайн, но и технические параметры.

Сообщается, что новый Kia Carnival в комплектации Flagship получил бензиновый двигатель объемом 2,0 л и мощностью 233 л. с. Он сочетается с автоматической коробкой передач, привод – передний.

Kia Carnival 2024
Kia Carnival 2024
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Представители бренда заверяют, что автомобиль удовлетворит самые взыскательные требования российских автовладельцев. Что касается стоимости, то Kia Carnival 2024 года в комплектации Flagship предлагают за 6,3 млн рублей. Примечательно, что в нашей стране была доступна версия с дизельным двигателем объемом 2,2 л за 5,91 млн рублей – автомобиль ввозили по схеме параллельного импорта.

Интерьер Kia Carnival 2024
Интерьер Kia Carnival 2024

Кроме обновленного внешнего вида, автомобиль стал функциональнее внутри, количество физических кнопок сведено к минимуму. Благодаря этому, салон стал более лаконичным и современным. Внедрена продвинутая версия системы цифрового доступа.

В комплектации Flagship заявлены все необходимые функции для комфорта и безопасности, а серый цвет кузова придает автомобилю благородство и роскошность.

Источник: SpeedMe

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Kia
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Carnival (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Carnival  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Просторный. Комфортабельный. Современный. Относительно быстроходный, Экономичный даже в бензиновом варианте.

Недостатки:

Цена. Впрочем, это вопрос скорее к правительству РФ.

Комментарий:

Хороший автомобиль. Советую брать!

+1