Власти этой страны хотят заполучить инвесторов в лице автопроизводителей из Китая

Автопроизводители Chery и MG намерены построить собственные заводы в Турции

Турецкое министерство торговли с целью «увеличения и защиты доли местного производства на внутреннем рынке» подписало постановление о введении таможенного сбора в размере 40% на автомобили производства Китая.

Доля китайских машин на рынке Турции за последние годы выросла, и к маю приблизилась почти к 10%. На фоне решения турецкого правительства, производители Chery и MG заявили, что намерены построить собственное производство на территории этой страны.

В официальном аккаунте Chery Turkey в соцсетях появилось соответствующее заявление, подписанное президентом автоконцерна Си Фенгхоу.

«Турция является одним из наших стратегически важных рынков и важной частью европейской стратегии Chery. Мы уважаем решение правительства о налоговом регулировании. В свете текущей ситуации мы работаем над адаптацией к изменениям и проводим анализ возможности строительства завода и начала производства в Турции. Мы прилагаем все усилия для как можно скорейшего начала производства в Турции», – говорится в обращении.

Генеральный директор Dogan Trend Otomotiv Каан Дагтекин в свою очередь тоже сделал официальное заявление о стремлении сформировать производственные мощности в Европе с целью дальнейшего развития предприятия. Планируется, что первый завод будет возведен именно в Турции, но окончательного решения о строительстве производственных мощностей этих брендов пока нет.

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Источник: 32cars.ru