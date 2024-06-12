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Популярный седан обзавелся новой версией и заметно подешевел

Geely Preface в новом исполнении Dragon version (Longteng) стоит 1,22 млн рублей

Geely Xingrui / Preface обзавелся на китайском рынке новой версией Dragon version (Longteng), которая оказалась на 9000 юаней доступнее предыдущей базовой версии Fuyao и стоит от 99 700 юаней (1,22 млн рублей).

Внешне автомобиль остался неизменным, сохранив свой стильный и современный дизайн, который уже успел полюбиться многим. Изменения коснулись в основном интерьера. Dragon Edition получил темную отделку с зеленоватой прострочкой, что придает салону более спортивный и динамичный вид.

Geely Preface
Geely Preface
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Снижение цены произошло в основном за счет исключения из списка стандартных опций зеркал с функциями электропривода, водительского сиденья с 6 электрическими регулировками, двухзонного климат-контроля, функции «прозрачного шасси» и парковочного радара.

Под капотом бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 181 л. с., в паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT. Привод – передний, расход топлива в смешанном цикле составляет 6,2 литра.

Интерьер Geely Preface
Интерьер Geely Preface

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 2
12.06.2024
Фото:Geely
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